В Свердловской области в январе на кадастровый учет поставили 11 многоквартирных домов

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2025. На Среднем Урале в январе на кадастровый учет поставили 11 многоквартирных домов общей площадью 215 тыс. кв. м. Об этом сообщает Управление Росреестра по Свердловской области.



В Екатеринбурге поставили на учет шесть домов, в Верхней Пышме и Березовском — по два, в Нижнем Тагиле — один.



За этот же период на регистрацию договоров долевого участия в строительстве жилья поступило 1725 заявлений, из них 95,88% в электронном виде (1654 заявления).