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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно выделил муниципалитетам на ремонт дорог около 350 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дополнительно выделил муниципалитетам на ремонт дорог около 350 млн руб. Средства направлены Камышлову, Кировграду и Богдановичу. Соответствующее постановление утверждено правительством области. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Финансирование распределено следующим образом: Камышловскому городскому округу направят почти 70 млн руб., Кировградскому муниципальному округу — 124,6 млн руб., муниципальному округу Богданович — 158,7 млн руб. Средства предназначены для ремонта и реконструкции улично-дорожной сети указанных муниципалитетов.

Отметим, что в начале этого года глава региона направил на ремонт и реконструкцию улиц в муниципалитетах 2,6 млрд руб.
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