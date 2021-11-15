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Вчера, 13:01

В Свердловской области за год выявили 83 поддельные банкноты и монеты

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. В Свердловской области за 2024 году выявили 83 поддельные банкноты и монеты. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 22%, сообщает пресс-служба Уральского ГУ Банка России.

Чаще всего выявлялись поддельные банкноты номиналом 5000 рублей (43 штуки), 1000 рублей (29 штук) и 2000 рублей (четыре штуки).

«Среди фальшивых денежных знаков также есть и монеты — за прошлый год были выявлены четыре штуки», — говорится в сообщении.
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