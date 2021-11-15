В Свердловской области за год выявили 83 поддельные банкноты и монеты

УрБК, Челябинск, 15.11.2021. На Южном Урале за девять месяцев 2021 года выявили 319 фальшивых денежных знаков. По ...05.08.2020 Во II квартале количество выявленных фальшивых банкнот в Свердловской области снизилось на 35%
В Свердловской области во II квартале 2020 года из оборота изъято 100 фальшивых банкнот на сумму в 430 тыс. руб., что ...05.08.2020 Во II квартале количество выявленных фальшивых банкнот в Свердловской области снизилось на 35%
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2020. В Свердловской области во II квартале 2020 года из оборота изъято 100 фальшивых банкнот ...28.10.2019 В Свердловской области с начала года выявили почти 300 фальшивых банкнот
УрБК, Екатеринбург, 28.10.2019. За 9 месяцев 2019 года в Свердловской области выявили 299 поддельных денежных знаков, ...17.02.2017 В 2016 году Центробанк выявил более 61 тыс. поддельных денежных знаков
УрБК, Москва, 17.02.2017. В банковской системе России за 2016 год были обнаружены 61 тыс. 046 поддельных денежных ...