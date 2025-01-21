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Суд обязал екатеринбуржцев обеспечить сотрудникам УК «Фонд Радомир» доступ к трубам в квартире для замены

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Семью из Екатеринбурга заставили через суд предоставить доступ к трубам в квартире для проведения ремонтных работ, рассказали представители УК «Фонд Радомир».

Отмечается, что в многоквартирном доме на улице Блюхера, 49 возникли проблемы с холодной водой. Для их устранения необходимо было произвести работы по замене части стояка холодного водоснабжения в помещении санузла одной из квартир. Однако владельцы отказывались предоставлять доступ сотрудникам УК «Фонд Радомир».

Суд принял сторону управляющей компании. Требования судебного пристава-исполнителя первоначально игнорировались. Однако позже собственники согласились выполнить решение суда.

«Подрядной организацией работы по замене труб произведены. Должники после демонтажа труб сами были крайне удивлены от засора, который устранили рабочие. Решение суда исполнено в полном объеме», — рассказали сотрудники управляющей компании.
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