Суд обязал екатеринбуржцев обеспечить сотрудникам УК «Фонд Радомир» доступ к трубам в квартире для замены

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в новогодние выходные работала в ...25.12.2024 В УК «Фонд Радомир» поделились планами на 2025 год
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. УК «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в 2025 году планирует провести модернизацию парка ...23.12.2024 Специалисты УК «Фонд Радомир» отремонтировали 1,8 тыс. кв. м крыш жилых домов
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Специалисты УК «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в 2024 году провели ремонт 1,8 тыс. кв. м ...08.10.2024 100% домов УК «Фонд Радомир» подключены к отоплению
УрБК. Екатеринбург. 08.10.2024. Отопление подано в 100% жилых домов, находящихся на обслуживании управляющей компании ...06.09.2024 В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» завершила работы по подготовке к отопительному сезону на 100%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» на 100% завершила работы по подготовке к ...