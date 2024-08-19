Жителя Нижнего Тагила обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве с причинением ущерба в 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Екатеринбурге прокуратора утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...06.06.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении 19 тонн горбуши на сумму свыше 3,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...24.05.2022 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении более 6 млн рублей под видом оказания строительных услуг
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении свыше 6,1 млн руб. под видом под видом ...15.04.2021 Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов на сумму более 2,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ...26.09.2018 В Свердловской области будут судить жителя Перми за незаконную вырубку леса на 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Прокуратура Шалинского района Свердловской области утвердила обвинительное заключение ...