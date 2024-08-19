Жителя Нижнего Тагила обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве с причинением ущерба в 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. По версии следствия, мужчина, находясь в процессе банкротства, скрыл свое имущество от финансового управляющего, несмотря на долги перед кредиторами в размере свыше 10 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В частности, обвиняемый зарегистрировал юридическое лицо на подставное лицо и использовал его банковские счета для извлечения дохода, оборот которого составил более 183 млн руб. Также у него были изъяты наличные деньги на сумму более 3,9 млн руб.



Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве».