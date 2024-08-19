УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:35

Жителя Нижнего Тагила обвиняют в неправомерных действиях при банкротстве с причинением ущерба в 10 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2025. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. По версии следствия, мужчина, находясь в процессе банкротства, скрыл свое имущество от финансового управляющего, несмотря на долги перед кредиторами в размере свыше 10 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В частности, обвиняемый зарегистрировал юридическое лицо на подставное лицо и использовал его банковские счета для извлечения дохода, оборот которого составил более 183 млн руб. Также у него были изъяты наличные деньги на сумму более 3,9 млн руб.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.08.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о мошенничестве в сфере кредитования на сумму свыше 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.08.2024. В Екатеринбурге прокуратора утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...

06.06.2024 В Екатеринбурге суд рассмотрит дело о хищении 19 тонн горбуши на сумму свыше 3,2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в ...

24.05.2022 Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении более 6 млн рублей под видом оказания строительных услуг

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2022. Жителя Нижнего Тагила обвиняют в хищении свыше 6,1 млн руб. под видом под видом ...

15.04.2021 Житель Екатеринбурга предстанет перед судом за контрабанду лесоматериалов на сумму более 2,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 15.04.2021. Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении ...

26.09.2018 В Свердловской области будут судить жителя Перми за незаконную вырубку леса на 5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.09.2018. Прокуратура Шалинского района Свердловской области утвердила обвинительное заключение ...

Популярные новости
17.01.2025В Академическом районе Екатеринбурга на Крещение установят безопасную иордань и привезут для верующих православную святыню15.01.2025В Свердловской области самыми высокооплачиваемыми профессиями в 2024 году стали топ-менеджеры и ИТ-специалисты23.01.2025Молочные споры15.01.2025Рынок новостроек обвалился на 40%24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко
Архив новостей
Февраль 2025 (261)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18