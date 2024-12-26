Китайская нейросеть DeepSeek набирает популярность среди свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Жители Свердловской области стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску ...

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску работы

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Yahoo стал самым популярным почтовым сервисом у жителей Свердловской области по ...

Мобильный трафик Telegram и WhatsApp на Среднем Урале с начала 2024 года вырос на 44% и 33%

УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. Свердловчане все реже пользуются традиционной сотовой связью, все чаще — мессенджерами. ...