Китайская нейросеть DeepSeek набирает популярность среди свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, которые наиболее активно ...

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. Жители Свердловской области стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску ...

«МегаФон»: Свердловчане стали чаще пользоваться интернет-ресурсами по поиску работы

УрБК, Екатеринбург, 29.10.2024. Yahoo стал самым популярным почтовым сервисом у жителей Свердловской области по ...

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. Мобильный трафик свердловчан на маркетплейсах в 2023 году вырос на 85%. К такому выводу ...

Аналитики сотового оператора Yota в 2023 году зафиксировали увеличение мобильного трафика свердловчан на маркетплейсах на 85%

Екатеринбуржцы стали в 3,5 раза чаще посещать сайты по работе с нейросетями в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. Аудитория пользователей сайтов по работе с ИИ в Екатеринбурге увеличилась в 3,5 раза. ...