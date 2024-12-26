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Вчера, 18:00

Китайская нейросеть DeepSeek набирает популярность среди свердловчан

Свердловская область вошла в топ-10 регионов России, которые наиболее активно пользуются нейросетями. За 2024 год аудитория таких сервисов увеличилась в 2 раза, а мобильный трафик — в 1,8 раз. Об этом говорится в исследовании компаний «МегаФон» и Yota.

Согласно данным Yota, китайский сервис DeepSeek занял первое место по числу пользователей в январе 2025 года, обогнав предыдущего лидера — нейросеть Шедеврум — в 1,7 раза. В топ-5 самых популярных нейросетей также вошли ChatGPT, GigaChat и Fusion Brain.

Ааудитория нейросетей состоит преимущественно из людей в возрасте 26-35 лет (34%) и 36-45 лет (29%). Доля абонентов в возрасте 46-55 лет составляет всего 18%. Нейросетями активнее пользуются мужчины (60%).

Согласно данным «МегаФона», трафик в Свердловской области на ресурсы с искусственным интеллектом увеличился на 81% с января 2024 года. Этот показатель в два раза превышает средний уровень по стране. Интерес к нейросети DeepSeek возрос в 3,4 раза с декабря 2024 года.
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