В Свердловской области 12 февраля местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. В Свердловской области 24 января местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с, ...26.12.2024 В Свердловской области 27 декабря ожидается ветер с порывами до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2024. В Свердловской области 27 декабря ожидается ветер с порывами до 17 м/с, сообщается в ...11.12.2024 В Свердловской области 12 декабря местами ожидается ветер с порывами до 22 м/с
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Свердловской области 12 декабря местами ожидается очень сильный ветер с порывами до ...27.09.2024 В Свердловской области 28 сентября местами ожидается порывистый ветер до 17 м/с
УрБК, Екатеринбург, 27.09.2024. В Свердловской области 28 сентября местами ожидается сильный ветер с порывами до 17 ...03.04.2024 В Свердловской области 4 апреля ожидается ветер с порывами до 20 м/с
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. На территории Свердловской области 4 апреля местами ожидается сильный ветер с порывами ...