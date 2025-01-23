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В Свердловской области 12 февраля местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с

УрБК, Екатеринбург, 11.02.2025. В Свердловской области 12 февраля местами ожидается ветер с порывами до 18 м/с, сообщается в официальном Telegram-канале регионального МЧС России.

Ведомство напоминает о необходимости соблюдать в непогоду меры безопасности. В частности, на улице следует обходить рекламные щиты, строительные леса и любые шаткие сооружения. Автомобилистам не стоит оставлять машины вблизи деревьев и других слабо укрепленных конструкций.
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