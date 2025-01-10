Перевозки пассажиров на сети СвЖД в январе выросли на 5%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. По итогам 2024 года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 33,3 ...04.12.2024 Перевозки пассажиров на сети СвЖД в ноябре выросли на 2%
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2024. В ноябре текущего года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 2,5 ...02.11.2024 Перевозки пассажиров на СвЖД в январе-октябре выросли на 5,1%
УрБК, Екатеринбург, 2.11.2024. За десять месяцев 2024 года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались ...04.07.2023 Перевозки пассажиров на Свердловской железной дороге в июне выросли на 6%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2023. За июнь 2023 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) было ...02.07.2021 Перевозки пассажиров на СвЖД в июне выросли на 44%
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2021. В июне 2021 года с вокзалов и станций Свердловской железной дороги (СвЖД) отправлено ...