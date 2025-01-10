Перевозки пассажиров на сети СвЖД в январе выросли на 5%

УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. В январе текущего года услугами Свердловской железной дороги (СвЖД) воспользовались 2,5 млн пассажиров. Это на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба компании.



Перевозки пригородным сообщением выросли на 6,4%, поездами дальнего следования — на 1,7%.



В целом по сети «РЖД» в январе было перевезено 91,5 млн пассажиров (+3,3%).