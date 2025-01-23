Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит на модернизацию коммунальных сетей региона 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит более 1,2 млрд руб. в 15 ...24.05.2024 Качество коммунальных услуг улучшено для 112 тыс. свердловчан
УрБК, Екатеринбург, 24.05.2024. В рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры в Свердловской области ...26.01.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев изменил региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Согласно изменениям свердловской региональной программы модернизации систем ...07.12.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование программы развития Ирбита на 564,4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.12.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев распорядился дополнительно направить ...30.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил двухлетнюю программу обновления коммунальной инфраструктуры региона
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утверждена двухлетняя программа модернизации коммунальной ...