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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит на модернизацию коммунальных сетей региона 1,5 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит на модернизацию коммунальных сетей региона около 1,5 млрд руб. Средства получат 16 муниципалитетов. Качество коммунальных услуг улучшится примерно для 39 тыс. жителей. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Больше всего средств будет направлено Нижнему Тагилу — 274,6 млн руб. В городе будет проведена масштабная реконструкция трех магистральных теплотрасс и капремонт участка теплосети. Первоуральску будет выделена субсидия в размере 139 млн руб. Она пойдет на капремонт аварийного участка водопровода протяженностью 9,7 км. Ирбиту направят 124 млн руб. на ремонт разводящих сетей протяженностью 7,6 км.

Также субсидии получат Верхняя Пышма, Красноуфимск, Верхний Тагил, Карпинск, а также Североуральский, Кушвинский и другие городские округа.

Отметим, что обновление коммунальной инфраструктуры проходит в рамках проекта «Инфраструктура для жизни». Данный проект рассчитан на реализацию в период с 2023 по 2027 годы.
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