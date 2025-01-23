Свердловский губернатор Евгений Куйвашев направит на модернизацию коммунальных сетей региона 1,5 млрд рублей

Свердловские власти выделят на ремонт коммунальных сетей в муниципалитетах более 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит более 1,2 млрд руб. в 15 ...