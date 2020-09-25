ММК включили в топ-10 рейтинга компаний с самым рациональным использованием водных ресурсов

УрБК, Магнитогорск, 25.09.2020. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) реализуется программа по сохранению ...27.12.2018 Эксперты WWF оценили успехи ММК в сфере экологии
Комбинат признали одним из лучших предприятий РФ по воздействию на окружающую среду ...26.11.2018 ММК завершил реализацию масштабного водоохранного проекта в акватории Магнитогорского водохранилища
УрБК, Магнитогорск, 26.11.2018. В акватории Магнитогорского водохранилища введен в эксплуатацию комплекс ...16.08.2018 На ММК завершается строительство водоохранного проекта стоимостью 660 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 16.08.2018. В акватории Магнитогорского водохранилища вступает в завершающую стадию строительство ...18.09.2017 ММК вновь вошел в топ-10 рейтинга экологических инициатив российских компаний
УрБК, Магнитогорск, 18.09.2017. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) вошел в первую десятку рейтинга ...