Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 03.02.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») включили в топ-10 рейтинга компаний с самым рациональным использованием водных ресурсов, который составило агентство RAEX. Это подчеркивает приверженность компании принципам устойчивого развития и ответственного использования природных ресурсов, сообщает Управление информации и общественных связей ММК.В данном исследовании эксперты проанализировали 144 компании из России, Казахстана и Монголии, и лишь 21 из них достигли высоких или очень высоких результатов. ММК выделяется среди прочих за счет применения качественной статистики водопользования, а также благодаря эффективным корпоративным программам, нацеленным на снижение рисков и минимизацию негативного воздействия на водные ресурсы.Магнитогорский металлургический комбинат тесно связан с рекой Урал. Благодаря ММК здесь были построены гидротехнические сооружения сначала Магнитогорского, а позднее Верхнеуральского водохранилища многолетнего регулирования объемом свыше 600 млн кубометров.Важной инициативой комбината в сфере охраны водоемов стала реконструкция оборотной системы водоснабжения, завершенная в 2018 году. В рамках этой программы была построена новая разделительная дамба длиной более 2,5 километра, что позволило сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз и уменьшить массу сбрасываемых загрязняющих веществ в семь раз. Для реализации этого проекта компания выделила 650 млн руб. Эти меры способствовали максимальной изоляции Магнитогорского водохранилища и реки Урал от воздействия системы оборотного водоснабжения предприятия.