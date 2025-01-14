Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подорожали на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. На 27 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила 124 тыс. 899 руб. за кв. м. Об этом говорится в исследовании аналитического отдела Уральской палаты недвижимости.



За неделю этот показатель вырос на 0,7%, а за месяц — на 1,2%.



Отметим, что средний срок экспозиции на «вторичке» сейчас составляет 128 дней.