Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подорожали на 1,2%

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. На 6 января средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составила ...10.01.2025 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подорожали на 0,8%
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. На конец декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга ...09.12.2024 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,8%
УрБК, Екатеринбург, 09.12.2024. По состоянию на 2 декабря средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...22.11.2024 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц подешевели на 0,3%
По состоянию на 18 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 123 тыс. 228 руб. ...14.11.2024 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за неделю подешевели на 0,4%
УрБК, Екатеринбург, 14.11.2024. По состоянию на 11 ноября средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...