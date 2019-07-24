Продажи лотерейных билетов в России за год выросли на 30%

Материалы по теме

В Екатеринбурге экс-сотрудницу «Почты России» признали виновной в присвоении лотерейных билетов на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.07.2019. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении ...

Суд в Екатеринбурге рассмотрит дело о хищении в «Почте России» лотерейных билетов на 2,1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.07.2019. В Кировский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...

ООО «ПромТоргИнвест» оштрафовано на 700 тысяч рублей за незаконную азартную деятельность возле ТЦ «Аквамарин»

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2013. Екатеринбургское ООО «ПромТоргИнвест» оштрафовано на 700 тыс. руб. за незаконную ...

Свердловский филиал ФГУП «Почта России» фиксирует снижение объемов простой и заказной корреспонденции

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2010. В 2009 году Свердловский филиал Почты России получил доходов на сумму 1,8 млрд. ...

Ирина Роднина поблагодарила Уральский банк Сбербанка России

Уральский банк Сбербанка России получил благодарственное письмо от знаменитой фигуристки, трехкратной Олимпийской ...