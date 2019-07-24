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Вчера, 13:37

Продажи лотерейных билетов в России за год выросли на 30%

УрБК, Москва, 31.01.2025. Продажи лотерейных билетов в России в 2024 году выросли на 30% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет РБК со ссылкой на аналитический центр «Чек Индекс».

Отмечается, что с ростом популярности лотерейных билетов увеличился и средний чек при их покупке. В 2024 году он составил 210 руб., в 2023 — 155 руб., в 2022 — 112 руб.. В настоящее время один покупатель в среднем приобретает два-три лотерейных билета за раз.

В «Чек Индексе» указали, что до 70% продаж лотерейных билетов происходит онлайн — на официальных сайтах лотерей и в специализированных приложениях. По данным Яндекс Карт, в декабре 2024 года в России было зарегистрировано 4,1 тыс. брендированных точек продаж, что на 200 меньше, чем годом ранее. Это указывает на четкую тенденцию перехода покупателей в цифровое пространство.

Популярность лотерей среди россиян эксперты объясняют несколькими факторами. Во-первых, лотерейные билеты часто становятся подарками на такие события, как дни рождения, 23 февраля и 8 марта. Во-вторых, рост продаж билетов во многом связан с повышением прозрачности участия в тиражах, что делает процесс более доверительным.

Заместитель генерального директора «Национальной лотереи» Жанна Шалимова добавляет, что появление новых лотерей и разнообразных конкурентных предложений на рынке также играет важную роль в привлечении клиентов.
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