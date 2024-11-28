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Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за 2024 год вырос на 77%

УрБК, Екатеринбург, 30.01.2025. Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за 2024 год составил 68,8 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 76,5%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отметим, что самую сильную динамику роста объемов выданных автокредитов продемонстрировали Республика Крым (+116,6%), Ростовская область (+94,4%) Чувашская Республика (+88,2%), Самарская область (+85,8%), а также Удмуртская Республика (+82,1%).

В целом по стране за 2024 год граждане оформили автокредиты на общую сумму 2,34 трлн руб. Это на 58,3% больше, чем в предыдущем году (в 2023 году — 1,48 трлн руб.).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, позитивная динамика роста выдачи автокредитов в 2024 году объясняется эффектом низкой базы из-за дефицита новых автомашин в 2023 году. Также в первой половине прошлого года спрос во многом поддерживался за счет акций, скидок от дистрибьюторов и субсидированных ставок от автопроизводителей.
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