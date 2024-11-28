Объем выданных на Среднем Урале автокредитов за 2024 год вырос на 77%

За первые десять месяцев 2024 года в Свердловской области выдали автокредиты на сумму 59,4 млрд руб. По сравнению с ...28.11.2024 Выдача автокредитов на Среднем Урале за десять месяцев выросла в два раза
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. За первые десять месяцев 2024 года в Свердловской области выдали автокредиты на сумму ...31.10.2024 На Среднем Урале за девять месяцев выдали автокредиты на сумму 53 млрд рублей
За первые девять месяцев 2024 года в Свердловской области выдали автокредиты на сумму 53,1 млрд руб. По сравнению с ...31.10.2024 На Среднем Урале за девять месяцев выдали автокредиты на сумму 53 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2024. За первые девять месяцев 2024 года в Свердловской области выдали автокредиты на сумму ...26.09.2024 В Свердловской области за восемь месяцев выдали автокредиты на сумму 46,02 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. За первые восемь месяцев 2024 года в Свердловской области выдали автокредиты на сумму ...