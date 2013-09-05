«МегаФон» помог обучить более 1 тыс. родителей навыкам первой помощи детям

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2013. В рамках благотворительной SMS-акции абоненты ОАО «МегаФон» собрали 800 тыс. руб., ...29.05.2013 Абоненты ОАО «МегаФон» могут помочь тяжелобольным детям
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2013. ОАО «МегаФон» совместно с благотворительным детским фондом «Мы вместе» и телекомпанией ...11.09.2012 Более 600 тысяч рублей компания «МегаФон» и ее абоненты направят на лечение 7-летней Нади Дмитриевой
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2012. В рамках благотворительной SMS-акции абоненты «МегаФона» собрали более 300 тысяч рублей ...01.06.2010 ОАО «МегаФон» призвало жителей Урала быть бдительными и проверять информацию о благотворительных программах, заявляемых от имени компании
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2010. Компания «МегаФон» на Урале призывает жителей региона быть бдительными и проверять ...23.07.2009 ОАО «МегаФон» продолжает реализацию благотворительной акции в поддержку детей, больных онкологическими заболеваниями
УрБК, Москва, 23.07.2009. В июне 2009 года в рамках совместной SMS-акции Союза благотворительных организаций России и ...