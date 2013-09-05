«МегаФон» помог обучить более 1 тыс. родителей навыкам первой помощи детям

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. «МегаФон» помог привлечь более 1 тыс. человек из 11 регионов к посещению курсов первой помощи детям, которые проводит школа «Мария мама», сообщает пресс-служба компании.



«МегаФон» организовал смс-рассылку с приглашением на бесплатные занятия школы первой помощи детям. Благодаря сформированному с помощью больших данных списку по социально-демографическим и другим параметрам скорость бронирования мест на занятия выросла в два раза, а ежемесячная посещаемость увеличилась с 700-900 человек до 1 тыс. 400 человек. В связи с повышением спроса число курсов выросло с 23 до 38 в месяц.



«Мы предположили, что экспертиза «МегаФона» и возможности big data могут эффективно применяться в благотворительности. Результат рассылок даже превзошел наши ожидания. Конверсия в регистрацию на занятие из тех абонентов, которые перешли на сайт, составила рекордные 30%. Мы рады, что смогли поддержать такой важный проект и внесли свой вклад в обучение первой помощи детям», — рассказала директор департамента по цифровому маркетингу Екатерина Гаммель.



По словам руководителя проекта «Школа первой помощи детям “Мария мама”» Екатерины Протопоповой, поддержка «МегаФона» помогла дополнительно обучить 700 человек и увеличить посещаемость сайта благотворительной организации более чем в три раза.



Отметим, что все работы по подготовке и саму рассылку оператор осуществлял на безвозмездной основе.