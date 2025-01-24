Экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова арестовали до 17 марта

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга сегодня изберет меру пресечения бывшему министру ...13.01.2025 Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов ушел в отставку. ...02.05.2024 Свердловского замминистра ЖКХ Андрея Кислицына и экс-депутата Заксобрания региона Павла Мякишева арестовали по делу о взятке
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2024. 28 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 26 июня 2024 года ...22.05.2015 Свердловский облсуд оставил вице-губернатора Челябинской области под арестом
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2015. Свердловский областной суд оставил в силе решение об аресте заместителя губернатора ...16.09.2009 Заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов: Отопительный сезон в муниципальных образованиях предположительно начнется 21-22 сентября
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2009. «На объекты управляющих компаний, накопивших долги за предыдущий отопительный сезон, ...