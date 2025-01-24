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24.01.2025

Экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова арестовали до 17 марта

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение отправить под арест бывшего министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова до 17 марта. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

«Постановление суда не вступило в законную силу. На его обжалование у сторон есть трое суток», — говорится в сообщении.

Николай Смирнов ушел с поста министра энергетики и ЖКХ региона в начале 2025 года. Он занимал эту должность с 2011 года.
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