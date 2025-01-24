Ботанический сад УрО РАН провел экскурсию для сотрудников «Атомстройкомплекса»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Ботанический сад УрО РАН в январские праздники провел экскурсию для сотрудников «Атомстройкомплекса» и их семей, сообщает пресс-служба уральского застройщика.Экскурсия в оранжерейный комплекс уральского отделения академии наук стала новогодним подарком от коллектива Ботанического сада, в партнерстве с которым девелопер занимается благоустройством и сохранением зеленых зон города. В ходе посещения оранжереи посетители смогли оценить более 2 тыс. видов и форм тропических, субтропических и пустынных растений, входящих в фонд сада.Отметим, что сотрудники компании также регулярно принимают участие в мероприятиях организаций, для которых они строили или реконструировали здания. Среди них: Театр юного зрителя, Камерный театр, Свердловская государственная филармония и другие. Дом Севастьянова — самый значимый объект в портфолио компании — тоже является очень популярным местом для корпоративных экскурсий, как и Дом Сяно, в котором на данный момент располагается Международный Демидовский фонд.«Подобные мероприятия помогают нам знакомить сотрудников с историей и культурным наследием региона, в котором все мы работаем, культивировать чувство гордости и ответственности за родной край и его будущее. Так работа переплетается с интересами и хобби, обретает новый смысл и ценность. В свою очередь, мы тоже охотно проводим свои экскурсии для партнеров и друзей компании, показываем выдающиеся архитектурные объекты, умные дома, работу высокотехнологичных заводов по выпуску строительных материалов, рассказываем об истории современного строительства в Екатеринбурге. У нас даже сформирован собственный автобусный экскурсионный маршрут «Зеленая линия» — он включает более десятка знаковых зданий, расположенных в центре города, над строительством и реконструкцией которых работал «Атомстройкомплекс». Знакомство с местными достижениями и достопримечательностями способствует повышению локального патриотизма и удержанию кадров в регионе, мотивирует специалистов вкладывать свои знания и силы в развитие родного края», — заявила директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс» Галина Хабарова.