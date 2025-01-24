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24.01.2025

Цены на бензин и дизтопливо в Свердловской области за неделю выросли на 0,2-0,3%

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 13 по 20 января 2025 года выросли на 0,24 %, до 70,4 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные Свердловскстата.

По данным региональной статистической службы, бензин марки АИ-98 подорожал до 82,2 руб. за литр (+0,32%), АИ-95 — до 59 руб. (+0,25%), АИ-92 — до 54,76 руб. (+0,24%).
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