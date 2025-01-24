Цены на бензин и дизтопливо в Свердловской области за неделю выросли на 0,2-0,3%

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 на АЗС в Свердловской области с 9 по ...

Бензин АИ-92 на АЗС в Свердловской области за неделю подорожал на 0,23%

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. Средние потребительские цены на бензин АИ-98 на АЗС в Свердловской области с 25 ноября ...

Цены на бензин АИ-98 на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,46%

УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 18 по ...

Цены на дизтопливо на АЗС в Свердловской области за неделю выросли на 0,5%

Цены на дизтопливо на АЗС в Свердловской области за неделю выросли почти до 68 рублей за литр

УрБК, Екатеринбург, 15.11.2024. Средние потребительские цены на дизельное топливо на АЗС в Свердловской области с 3 по ...