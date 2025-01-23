Свердловские власти выделят на ремонт коммунальных сетей в муниципалитетах более 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2025.Глава Свердловской области Евгений Куйвашев направил на строительство и ремонт дорог в ...28.03.2024 Субсидии в размере 3 млрд рублей на расселение из аварийного жилья получат 35 свердловских муниципалитетов
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2024. В ходе заседания свердловского правительства под председательством главы региона ...26.01.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев изменил региональную программу модернизации систем коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. Согласно изменениям свердловской региональной программы модернизации систем ...30.03.2023 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил двухлетнюю программу обновления коммунальной инфраструктуры региона
УрБК, Екатеринбург, 30.03.2023. В Свердловской области утверждена двухлетняя программа модернизации коммунальной ...16.02.2023 Свердловская область получит 4,7 млрд рублей из Фонда развития территорий на модернизацию коммунальной инфраструктуры
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. Программа модернизации коммунальной инфраструктуры Свердловской области до 2024 года ...