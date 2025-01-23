Свердловские власти выделят на ремонт коммунальных сетей в муниципалитетах более 1,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.01.2025. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направит более 1,2 млрд руб. в 15 муниципалитетов для ремонта коммунальных сетей. Глава региона принял соответствующее решение на заседании регионального правительства, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.



«Работа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры ведется комплексная, масштабная, с использованием инвестиционных механизмов, привлечением средств специального казначейского кредита, инфраструктурных бюджетных кредитов. В этом году начинается реализация нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», — отметил Е. Куйвашев.



Так, крупные субсидии получит Нижний Тагил — 194 млн руб., Первоуральск — 139 млн руб. и Ирбит —124,2 млн руб. Для улучшения качества услуг ЖКХ в свердловских городах запланирована реализация 25 проектов.



Напомним, что в течение последних двух лет на модернизацию сетей водоснабжения, теплоснабжения и водоотведения было выделено 3,2 млрд руб. Эти финансовые средства поступили из Фонда развития территорий, а также из областного и местных бюджетов. Работы осуществлены в 29 муниципалитетах, а протяженность отремонтированных инженерных коммуникаций составила 190 км.