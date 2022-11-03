В Челябинской области в IV квартале выдали потребкредиты на 24 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 03.11.2022. В Челябинской области объем выданных в январе-сентябре 2022 года потребкредитов составил ...31.10.2022 Объем выданных на Южном Урале автокредитов в III квартале составил 5,36 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 31.10.2022. В III квартале 2022 года объем выданных автокредитов в Челябинской области составил 5,36 ...26.10.2022 На Южном Урале объем выданных в III квартале потребкредитов составил 20 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 26.10.2022. В Челябинской области объем выданных в III квартале 2022 года потребкредитов составил 20 ...31.08.2022 На Южном Урале объем выдачи потребкредитов за год снизился на 49%
УрБК, Челябинск, 31.08.2022. В Челябинской области объем выданных в январе-июле текущего года потребительских кредитов ...29.07.2022 В Челябинской области объем выданных потребкредитов за год снизился на 50,8%
УрБК, Челябинск, 29.07.2022. В Челябинской области объем выданных в I полугодии текущего года потребительских кредитов ...