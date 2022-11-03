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Вчера, 13:22

В Челябинской области в IV квартале выдали потребкредиты на 24 млрд рублей

УрБК, Челябинск, 22.01.2025. Объем выданных в Челябинской области потребкредитов в IV квартале 2024 года составил 23,6 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом показатель снизился на 49,7%, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял седьмое место в рейтинге среди 30 регионов РФ. В топ-5 лидеров попали Москва (71 млрд руб.), Московская область (46,8 млрд руб.), Краснодарский край (31,1 млрд руб.), Свердловская область (27,8 млрд руб.) и Санкт-Петербург (27,7 млрд руб.)

Как отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, во второй половине прошлого года в стране наблюдалось снижение выдачи потребительских кредитов. Это является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора, которая привела к быстрому «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования.
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