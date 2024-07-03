На СвЖД объем перевозок грузов на экспорт вырос за год на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2025. В 2024 году со станций Свердловской железной дороги (СвЖД) в морские порты и сухопутные пограничные переходы было отправлено 30,2 млн т грузов. Это на 5,5% больше, чем в предыдущем году, сообщает пресс-служба СвЖД.



Отмечается, что доля экспорта в общей погрузке СвЖД составила 22%. Структура экспортного грузопотока распределилась следующим образом: доля химических и минеральных удобрений составила 45%, нефти и нефтепродуктов — 27%, грузов в контейнерах — 10%; черных металлов — 7%; кокса — 3%; леса и пиломатериалов — 3%; химикатов — 2%; прочих грузов — 3%.



В 2024 году выросли экспортные отправки со Свердловской магистрали через пограничные и припортовые станции Самур, Порт Оля, Трусово: в Грузию — почти в 2 раза (к 2023 году), в Иран — в 1,4 раза, Турцию — в 1,8 раза.



Кроме того, увеличились объемы экспортных отправок через порты Северо-Запада (Автово, Лужская) и Азово-Черноморского бассейна (Новороссийск, Туапсе, Темрюк).



Основными партнерами по экспорту отечественных материалов являются страны Юго-Восточной Азии и Китай. В настоящее время грузоперевозки реализуются через сухопутные пограничные переходы в России (Забайкальск, Наушки, Гродеково) и Казахстане (Достык, Алтынколь). Также часть трафика проходит через дальневосточные припортовые станции, такие как Владивосток, Находка и Мыс Астафьева.