На СвЖД объем перевозок грузов на экспорт вырос за год на 5,5%

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2024. В I полугодии 2024 года на сети Свердловской железной дороги (СвЖД) перевезли 70,8 млн ...22.07.2019 Грузоперевозки на железных дорогах РФ в первом полугодии снизились на 1,2%
УрБК, Москва, 22.07.2019. Грузовые перевозки на железных дорогах РФ в первом полугодии 2019 года снизились на 1,2% по ...03.03.2016 Погрузка черных металлов на СвЖД в январе-феврале сократилась на 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2016. В январе-феврале на Свердловской железной дороге (СвЖД) было погружено 21,1 млн т ...06.08.2015 Погрузка строительных грузов на сети СвЖД снизилась на 22%
УрБК, Екатеринбург, 06.08.2015. За 7 месяцев 2015 года погрузка строительных грузов на Свердловской железной дороге в ...14.01.2015 По итогам 2014 года погрузка каменного угля на сети СвЖД снизилась почти на 30%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2015. В 2014 году на Свердловской железной дороге погружено 133,8 млн т различных грузов, что ...