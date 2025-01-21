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21.01.2025

УК «Фонд Радомир» за праздничные дни обработала 150 обращений граждан

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Управляющая компания «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в новогодние выходные работала в усиленном режиме. За это время она обработала 150 обращений граждан.

«На всех территориальных участках были сформированы дежурные бригады в составе: сантехников, электриков и инженерного персонала. Кроме того, в своем обычном круглосуточном графике работала аварийно-диспетчерская служба предприятия», — рассказали представители управляющей компании.

Также там отметили, что новогодние выходные дни прошли без происшествий. Персонал управляющей организации отработал слаженно и четко, что позволило жителям многоквартирных домов провести новогодние каникулы в спокойной обстановке.
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