УК «Фонд Радомир» за праздничные дни обработала 150 обращений граждан

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. Специалисты УК «Фонд Радомир» (Екатеринбург) в 2024 году провели ремонт 1,8 тыс. кв. м ...28.11.2024 Аварийно-диспетчерская служба УК «Фонд Радомир» в октябре обработала почти 2,5 тыс. обращений жильцов
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. Аварийно-диспетчерская служба (АДС) управляющей компании «Фонд Радомир» (Екатеринбург) ...08.10.2024 100% домов УК «Фонд Радомир» подключены к отоплению
УрБК. Екатеринбург. 08.10.2024. Отопление подано в 100% жилых домов, находящихся на обслуживании управляющей компании ...17.09.2024 Управляющая компания «Фонд Радомир» за август обработала 2 тыс. 670 обращений жителей, в том числе поданных в аварийно-диспетчерскую службу предприятия
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2024. Диспетчеры управляющей компании «Фонд Радомир»» за август 2024 года получили 1345 ...06.09.2024 В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» завершила работы по подготовке к отопительному сезону на 100%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. В Екатеринбурге УК «Фонд Радомир» на 100% завершила работы по подготовке к ...