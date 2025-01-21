УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
21.01.2025

УК «Сити-Сервис» с начала зимы вывезла с дворовых и придомовых территорий более 400 кубометров снега

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Управляющая компания «Сити-Сервис» из Верхней Пышмы в декабре и первой декаде января убрала и вывезла с дворовых и придомовых территорий было более 400 кубометров снега.

«К уборке дворов привлечена тяжелая техника, которая отработала 152 машино-часа», — говорится в сообщении на официальной странице УК «ВКонтакте».

Также силами дворников очищаются тротуары, подходы к подъездам и лестницы, которые находятся в зоне ответственности управляющей компании.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.09.2024 Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» за август 2024 года обработали более 3 тыс. обращений жителей Верхней Пышмы

УрБК, Верхняя Пышма, 12.09.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании (УК) «Сити-Сервис» за август 2024 ...

14.08.2024 Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании «Сити-Сервис» за июль 2024 года получили 1 тыс. 638 обращений

УрБК, Екатеринбург, 14.08.2024. Диспетчеры верхнепышминской управляющей компании «Сити-Сервис» за июль 2024 года ...

28.06.2024 В Верхней Пышме отремонтировали 935 кв. метров кровли в мае-июне 2024 года

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. В рамках начавшегося летнего ремонта протекающих крыш и кровель в мае-июне 2024 года ...

25.04.2024 УК «Сити-Сервис» проведет 27 апреля в Верхней Пышме генеральный субботник

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. 27 апреля 2024 года управляющая компания «Сити-Сервис» проведет в Верхней Пышме общий ...

21.04.2015 В Екатеринбурге почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора после зимы

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2015. На территории Екатеринбурга уже почти 7 тыс. придомовых территорий очищено от мусора ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру26.12.2024Рынок справится27.12.2024Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий
Архив новостей
Январь 2025 (274)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18