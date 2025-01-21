УК «Сити-Сервис» с начала зимы вывезла с дворовых и придомовых территорий более 400 кубометров снега

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025. Управляющая компания «Сити-Сервис» из Верхней Пышмы в декабре и первой декаде января убрала и вывезла с дворовых и придомовых территорий было более 400 кубометров снега.



«К уборке дворов привлечена тяжелая техника, которая отработала 152 машино-часа», — говорится в сообщении на официальной странице УК «ВКонтакте».



Также силами дворников очищаются тротуары, подходы к подъездам и лестницы, которые находятся в зоне ответственности управляющей компании.