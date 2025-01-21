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21.01.2025

В России заметно вырос спрос на поездки бизнеса за рубеж

УрБК, Москва, 21.01.2025. Число деловых поездок россиян в зарубежные страны в 2024 году выросло на 13% по сравнению с предыдущим годом. Об этом рассказала управляющий директор ГК «Аэроклуб», пишут «Ведомости».

При этом она не привела абсолютные цифры.

Опрошенные изданием агрегаторы и другие участники рынка (OneTwoTrip, Ozon Travel, «Авиасейлс для бизнеса», «Ракета», Trivio) также отмечают рост числа деловых поездок граждан РФ за границу. По их данным, количество таких командировок за прошлый год выросло в полтора-два раза.
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