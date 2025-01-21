В Екатеринбурге прокуратура взыскала с местного жителя 34,2 млн незаконных доходов

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Прокуратура Свердловской области взыскала с бывшего сотрудника полиции имущество и ...29.11.2023 Прокуратура обязала предпринимателя устранить несанкционированную свалку возле Кольцово
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Свердловская природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала ликвидировать ...12.04.2022 В Свердловской области работница сельхозпредприятия взыскала с работодателя 100 тыс. рублей за травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. В поселке Белоярский Свердловской области работница ООО «Семена Урала» осенью 2021 года ...12.04.2022 Свердловская прокуратура взыскала 700 тыс. рублей компенсации с работодателя за полученную сотрудником травму на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Прокуратура города Богданович Свердловской области в судебном порядке взыскала с одного ...23.07.2018 Суд взыскал с жителя Сысерти 117 тыс. руб. за незаконный доход от фиктивной постановки на учет иностранцев
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Сысертская межрайонная прокуратура через суд взыскала в пользу государства с ...