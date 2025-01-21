УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
21.01.2025

В Екатеринбурге прокуратура взыскала с местного жителя 34,2 млн незаконных доходов

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025.Прокуратура Кировского района города Екатеринбург взыскала с местного жителя 34,2 млн. руб. незаконных доходов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.

При проведении мероприятий по надзору было выявлено, что жителю уральской столицы 2004 г. р. под видом премии компанией ООО «Руслан» было переведено 34,2 млн руб. Мужчина был опрошен и пояснил, что никогда не являлся работником компании и согласился обналичить сумму за вознаграждение в 10 тыс. руб.

Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать незаконно полученные средства в доход государства. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме.

Судебный акт пока не вступил в законную силу.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.12.2024 Свердловская прокуратура взыскала с бывшего сотрудника полиции имущество и денежные средства на сумму свыше 9,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Прокуратура Свердловской области взыскала с бывшего сотрудника полиции имущество и ...

29.11.2023 Прокуратура обязала предпринимателя устранить несанкционированную свалку возле Кольцово

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. Свердловская природоохранная прокуратура в судебном порядке обязала ликвидировать ...

12.04.2022 В Свердловской области работница сельхозпредприятия взыскала с работодателя 100 тыс. рублей за травму на производстве

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. В поселке Белоярский Свердловской области работница ООО «Семена Урала» осенью 2021 года ...

12.04.2022 Свердловская прокуратура взыскала 700 тыс. рублей компенсации с работодателя за полученную сотрудником травму на производстве

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2022. Прокуратура города Богданович Свердловской области в судебном порядке взыскала с одного ...

23.07.2018 Суд взыскал с жителя Сысерти 117 тыс. руб. за незаконный доход от фиктивной постановки на учет иностранцев

УрБК, Екатеринбург, 23.07.2018. Сысертская межрайонная прокуратура через суд взыскала в пользу государства с ...

Популярные новости
27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру26.12.2024Рынок справится27.12.2024Пассажирам аэропорта Кольцово в праздники доступно 80 маршрутов для путешествий
Архив новостей
Январь 2025 (274)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18