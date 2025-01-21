В Екатеринбурге прокуратура взыскала с местного жителя 34,2 млн незаконных доходов

УрБК, Екатеринбург, 21.01.2025.Прокуратура Кировского района города Екатеринбург взыскала с местного жителя 34,2 млн. руб. незаконных доходов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Свердловской области.



При проведении мероприятий по надзору было выявлено, что жителю уральской столицы 2004 г. р. под видом премии компанией ООО «Руслан» было переведено 34,2 млн руб. Мужчина был опрошен и пояснил, что никогда не являлся работником компании и согласился обналичить сумму за вознаграждение в 10 тыс. руб.



Прокуратура обратилась в суд с требованием взыскать незаконно полученные средства в доход государства. Суд требования надзорного ведомства удовлетворил в полном объеме.



Судебный акт пока не вступил в законную силу.