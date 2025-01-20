В Свердловской области отмечается повышенное потребление соли и жира

Потребление мяса и мясопродуктов в Свердловской области в 2021 году составило 77 кг на душу населения, что на 1 кг ...03.10.2022 Свердловчане за пять лет стали есть меньше мяса, овощей и хлеба
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Потребление мяса и мясопродуктов в Свердловской области в 2021 году составило 77 кг на ...29.09.2021 В Свердловской области сократилось потребление мяса, сахара и картофеля
Потребление мяса и мясопродуктов в Свердловской области в 2020 году составило 78 кг на душу населения, что на 1 кг ...29.09.2021 В Свердловской области сократилось потребление мяса, сахара и картофеля
УрБК, Екатеринбург, 29.09.2021. Потребление мяса и мясопродуктов в Свердловской области в 2020 году составило 78 кг на ...11.01.2017 Жители России стали есть меньше мяса и больше картофеля
В последние годы россияне в среднем сократили в своем рационе потребление мяса, рыбы, молока и сахара, а картофеля, ...