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20.01.2025

В Свердловской области отмечается повышенное потребление соли и жира

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. Свердловская область вошла в число самых потребляющих соль и жир регионов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование проекта «Если быть точным».

Исследование, посвященное качеству питания россиян, провели на основе данных Росстата. Главным критерием качественного питания выступил уровень его сбалансированности. Индикаторами адекватного продуктового потребления стала покупка хлебных продуктов, овощей, фруктов, молочных продуктов и мяса (за исключением субпродуктов). Критически значимые факторы риска — общий жир, насыщенные жиры, добавленный сахар и добавленная соль в еде.

Также как в Свердловской области, повышенное потребление соли и жира зафиксировано в Алтайском крае, Амурской, Пензенской, Тюменской, Новосибирской областях, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах. Больше всего соли, — 6 кг в год, — съедают жители Мордовии. Они же потребляют и больше всего сахара.

«При этом за 40 лет рацион россиян стал богаче: потребление мяса и фруктов выросло, а доля картофеля и хлеба сократилась», — рассказывают исследователи проекта.

Аналитики отмечают прямую связь между уровнем дохода и качеством питания россиян: «самые богатые жители страны едят почти в 2,5 раза больше рыбы и фруктов, чем самые бедные».
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