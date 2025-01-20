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20.01.2025

Число банков с иностранным участием упало до десятилетнего минимума

УрБК, Москва, 20.01.2025. Число банков в России с иностранным участием в уставном капитале упало до минимума за последние 10 лет, пишут «Известия».

Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин рассказал, что уменьшение количества банков с иностранным капиталом происходит из-за продажи зарубежными инвесторами своих российских активов. В первую очередь это касается акционеров из недружественных стран. Так, в январе 2024 года в стране насчитывалось 89 банков с иностранным участием, а к октябрю прошлого года их стало уже 85. При этом 78 банков имеют универсальную банковскую лицензию, а еще семь — базовую.

Известно, что активы британского HSBC выкупил «Экспобанк». Французский Natixis продал российский дочерний банк компании «Бюрократ». Швейцарский Cramer & Cie SA и американский American Express ликвидировали свои российские отделения. Еще один кейс — смена владельца Яндекс-Банка. Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса (в том числе кредитной организации) топ-менеджменту корпорации.

Как отмечают эксперты, на дальнейшее развитие ситуации будет влиять общая политическая ситуация и санкционная политика в отношении России.
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