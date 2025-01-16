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16.01.2025

Число сделок с IT-стартапами в России за год сократилось на 17%

УрБК, Москва, 16.01.2025. В 2024 году было совершено 153 сделки с IT-стартапами на общую сумму 91,7 млн долларов США, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитической платформы Venture Guide.

По сравнению с предыдущим годом число сделок сократилось на 17%, объем — на 23%.

Средний объем инвестиций в IT-стартапы за год снизился с 0,9 до 0,7 млн долл. США.

Самое популярное направление в 2024 году — разработка программного обеспечения для бизнеса (14 сделок на 18,45 млн долл.).
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