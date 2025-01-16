Число сделок с IT-стартапами в России за год сократилось на 17%

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УПН: Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга в 2015 году сократилось на 41%

УрБК, Екатеринбург, 18.04.2016. В 2015 году в Екатеринбурге было заключено 17 тыс. сделок купли-продажи на первичном ...