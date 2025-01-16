Число сделок с IT-стартапами в России за год сократилось на 17%

УрБК, Москва, 28.06.2024. В январе-мае 2024 года количество сделок, касающихся слияний и поглощений (M&A), сократилось ...27.03.2017 Объем российского венчурного рынка в 2016 году сократился на 29%
Объем российского венчурного рынка по итогам 2016 года составил 165,2 млн долл. США, что на 29% меньше аналогичного ...27.03.2017 Объем российского венчурного рынка в 2016 году сократился на 29%
УрБК, Москва, 27.03.2017. Объем российского венчурного рынка по итогам 2016 года составил 165,2 млн долл. США, что на ...18.04.2016 Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга в 2015 году сократилось на 41%
В 2015 году в Екатеринбурге было заключено 17 тыс. сделок купли-продажи на первичном рынке жилья (в 2014 году — 29 тыс. ...18.04.2016 УПН: Число сделок на рынке новостроек Екатеринбурга в 2015 году сократилось на 41%
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2016. В 2015 году в Екатеринбурге было заключено 17 тыс. сделок купли-продажи на первичном ...