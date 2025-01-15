На Южном Урале в декабре выдали 34 тыс. потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 17.12.2024. В Челябинской области в ноябре 2024 года банки выдали 40,5 тыс. потребительских кредитов. ...16.12.2024 Количество выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 21%
В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 56,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 20,9% меньше, чем в ...16.12.2024 Количество выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц снизилось на 21%
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В Свердловской области в ноябре 2024 года выдали 56,1 тыс. потребительских кредитов. ...21.11.2024 В Челябинской области средний размер выданных потребкредитов в октябре составил 154 тыс. рублей
УрБК, Челябинск, 21.11.2024. В Челябинской области средний размер выданных потребительских кредитов в октябре этого ...19.05.2021 В Челябинской области в апреле выдали почти 35 тыс. потребительских кредитов
УрБК, Челябинск, 19.05.2021. По итогам апреля 2021 года в Челябинской области выдали 34 тыс. 644 потребительских ...