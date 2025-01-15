На Южном Урале в декабре выдали 34 тыс. потребительских кредитов

УрБК, Челябинск, 15.01.2025. В Челябинской области в декабре 2024 года банки выдали 34,1 тыс. потребительских кредитов. Это на 16,4% меньше, чем за прошлый месяц (40,8 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в декабре было выдано 1,42 млн потребкредитов, что на 16,9% меньше, чем в предыдущем месяце (в ноябре 2024 года — 1,71 млн ед.).



Самую слабую динамику показали Московская область (-19,2%), Москва (-19,1%), Ханты-Мансийский АО (-19%), а также Красноярский (-18,1%) и Хабаровский (-17,9%) края.