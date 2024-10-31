УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:53

Объем инвестиций в туристическую отрасль РФ за год вырос на 44%

УрБК, Москва, 13.01.2025. Общий объем инвестиций в туристическую сферу РФ за январь-сентябрь 2024 года вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«За первые девять месяцев 2024 года частные и государственные инвестиции в туристическую отрасль выросли на 44%, достигнув 652 млрд руб.», — говорится в сообщении.

Вице-премьер подчеркнул, что положительная динамика достигается, в том числе, благодаря мерам национального проекта «Туризм и гостеприимство», разработанного по поручению президента РФ Владимира Путина.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.10.2024 Россия за девять месяцев приняла более 3 млн туристов

УрБК, Мсоква, 31.10.2024. Туристический поток иностранных граждан в Российскую Федерацию за период с января по сентябрь ...

28.06.2024 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос более чем в два раза

УрБК, Челябинск, 28.06.2024. В Челябинской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил 26,67 ...

10.12.2013 Объем инвестиций в Свердловской области за 10 месяцев 2013 года снизился на 5,8%

Объем инвестиций в основной капитал организаций Свердловской области за январь-сентябрь 2013 года составил 190,7 млрд ...

10.12.2013 Объем инвестиций в Свердловской области за 10 месяцев 2013 года снизился на 5,8%

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2013. Объем инвестиций в основной капитал организаций Свердловской области за январь-сентябрь ...

17.01.2012 Министр информационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович: активный рост стартап-движения — тенденция весьма позитивная

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2012. В 2011 году в Свердловской области объем инвестиций в отрасли, курируемые ...

Популярные новости
18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га27.12.2024Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей РФ в декабре снизился до 50,8 пункта26.12.2024Суд обязал екатеринбуржца заплатить штраф в размере 130 тыс. рублей за передачу каршеринговой машины третьему лицу27.12.2024В России в декабре началось снижение розничных цен на красную икру16.12.2024В Екатеринбурге остановился рост цен на аренду
Архив новостей
Январь 2025 (95)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
1