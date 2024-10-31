Объем инвестиций в туристическую отрасль РФ за год вырос на 44%

УрБК, Мсоква, 31.10.2024. Туристический поток иностранных граждан в Российскую Федерацию за период с января по сентябрь ...28.06.2024 На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос более чем в два раза
УрБК, Челябинск, 28.06.2024. В Челябинской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил 26,67 ...10.12.2013 Объем инвестиций в Свердловской области за 10 месяцев 2013 года снизился на 5,8%
Объем инвестиций в основной капитал организаций Свердловской области за январь-сентябрь 2013 года составил 190,7 млрд ...10.12.2013 Объем инвестиций в Свердловской области за 10 месяцев 2013 года снизился на 5,8%
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2013. Объем инвестиций в основной капитал организаций Свердловской области за январь-сентябрь ...17.01.2012 Министр информационных технологий и связи Свердловской области Ирина Богданович: активный рост стартап-движения — тенденция весьма позитивная
УрБК, Екатеринбург, 17.01.2012. В 2011 году в Свердловской области объем инвестиций в отрасли, курируемые ...