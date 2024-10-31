Объем инвестиций в туристическую отрасль РФ за год вырос на 44%

УрБК, Мсоква, 31.10.2024. Туристический поток иностранных граждан в Российскую Федерацию за период с января по сентябрь ...

Россия за девять месяцев приняла более 3 млн туристов

На Южном Урале объем выданных автокредитов за год вырос более чем в два раза

УрБК, Челябинск, 28.06.2024. В Челябинской области объем выданных в январе-мае 2024 года автокредитов составил 26,67 ...