Российские банки выявили 10 финансовых пирамид, жертвами которых стали 2,3 тыс. человек

УрБК, Москва, 12.02.2024. МВД РФ возбудило против организаторов финансовых пирамид и нелегальных финансовых организаций ...02.12.2020 В России выросло количество действующих в интернете финансовых пирамид
УрБК, Москва, 02.12.2020. Из-за пандемии COVID-19 в России в этом году фиксируется увеличение числа финансовых пирамид ...04.02.2020 ЦБ в прошлом году выявил 237 организаций с признаками финансовых пирамид
УрБК, Москва, 04.02.2020. Банк России в прошлом году выявил 237 организаций и интернет-проектов с признаками финансовых ...24.11.2016 Центробанк с начала 2016 года выявил в России около 120 финансовых пирамид
УрБК, Москва, 24.11.2016. Банк России за III квартал 2016 года выявил порядка 120 финансовых пирамид. Об этом сообщает ...14.10.2016 Центробанк РФ с начала года выявил 120 финансовых пирамид
УрБК, Москва, 14.10.2016. Банк России в III квартале 2016 года выявил порядка 30 финансовых пирамид, с начала года — ...