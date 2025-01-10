Российские банки выявили 10 финансовых пирамид, жертвами которых стали 2,3 тыс. человек

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УрБК, Москва, 14.10.2016. Банк России в III квартале 2016 года выявил порядка 30 финансовых пирамид, с начала года — ...