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10.01.2025

Российские банки выявили 10 финансовых пирамид, жертвами которых стали 2,3 тыс. человек

УрБК, Москва, 10.01.2025. Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид, от которых уже пострадали 2,3 тыс. россиян. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

«Прямо сейчас мы прорабатываем 10 подобных пирамид. У нас уже есть данные о 2 тыс. 300 пострадавших от подобного мошенничества», — сказал С. Кузнецов, добавив, что раньше мошенники заманивали людей обещаниями высоких доходов. Теперь они предлагают гражданам оформить на себя кредит за вознаграждение.

По его словам, основную сумму кредита передают мошенникам. Пострадавшим дают небольшую часть полученных денег и обещают ежемесячно помогать с выплатой кредита. Эта схема продолжается несколько месяцев, чтобы укрепить доверие жертвы. Затем мошенники исчезают вместе с деньгами. Благодаря действиям Сбербанка удалось спасти 1,6 млрд руб. клиентов от хищений со стороны организаторов пирамид.
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