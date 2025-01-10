Оборот организаций Свердловской области за год увеличился на 9,2%

Оборот предприятий Свердловской области в январе-октябре 2024 года составил 10 трлн 515 млрд руб. Это на 9,9% больше ...28.11.2024 Оборот предприятий Свердловской области за год вырос почти на 10%
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. Оборот предприятий Свердловской области в январе-октябре 2024 года составил 10 трлн 515 ...30.08.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 16,2%
Оборот предприятий Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 7 трлн 328,6 млрд руб. Это на 16,2% больше ...30.08.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 16,2%
УрБК, Екатеринбург, 30.08.2024. Оборот предприятий Свердловской области в январе-июле 2024 года составил 7 трлн 328,6 ...09.01.2024 Оборот организаций Свердловской области за год вырос на 13,1%
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. Оборот организаций Свердловской области в январе-ноябре 2023 года составил 10 трлн ...