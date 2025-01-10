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10.01.2025

Оборот организаций Свердловской области за год увеличился на 9,2%

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2025. Оборот предприятий Среднего Урала в январе-ноябре 2024 года составил 11 трлн 623,1 млрд руб. Это на 9,2% больше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщает Свердловскстат.

Среди видов экономической деятельности сильнее всего за указанный период вырос оборот организаций, осуществляющих производство текстильных изделий (в 2,9 раза), ремонт и монтаж машин и оборудования (в 1,9 раза), производство одежды (в 1,6 раза), мебели (в 1,6 раза), а также автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 1,5 раза).

В Свердловскстате отметили, что на долю промышленных производств в январе–ноябре 2024 года пришлось 39,5% от общего оборота всех организаций региона.
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