В Свердловской области за неделю снова сильнее всего подорожали огурцы

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2024. С 25 ноября по 2 декабря в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие ...28.11.2024 На Среднем Урале свежие огурцы за неделю подорожали на 16%
С 18 по 25 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 16,09%, до 193,52 руб. за кг), ...28.11.2024 На Среднем Урале свежие огурцы за неделю подорожали на 16%
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. С 18 по 25 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы ...21.11.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
С 11 по 18 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 9,43%, до 166,32 руб. за кг), ...21.11.2024 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свежие огурцы
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. С 11 по 18 ноября в Свердловской области сильнее всего выросли цены на свежие огурцы ...