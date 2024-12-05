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Сегодня, 12:02

В Свердловской области за неделю снова сильнее всего подорожали огурцы

С 16 по 23 декабря в Свердловской области вновь сильнее всего выросли цены на свежие огурцы (на 5,41%, до 271,69 руб. за кг), сообщает Свердловскстат.

За отчетный период также заметно увеличилась стоимость картофеля (на 4,49%, до 51,9 руб. за кг), яблок (на 3,35%, до 152,9 руб. за кг), моркови (на 2,7%, до 48,74 руб. за кг), белокочанной капусты (на 2,5%, до 48,51 руб. за кг) и свежих помидоров (на 2,11%, до 273 руб. за кг).

При этом снизились цены на шлифованный рис (на 1,13%, до 158,43 руб. за кг), репчатый лук (на 1,05%, до 51,01 руб. за кг), сливочное масло (на 0,7%, до 1 200,46 руб. за кг) и маргарин (на 0,53%, до 275,44 руб. за кг).
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Сегодня, 09:41 В Свердловской области за неделю снова сильнее всего подорожали огурцы

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