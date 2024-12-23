Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 23.12.2024. По состоянию на 14.52 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 706 пунктов. С момента ...19.12.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,2%
УрБК, Москва, 19.12.2024. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 439 пунктов. С момента ...27.11.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,8%
УрБК, Москва, 27.11.2024. По состоянию на 14.57 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 508 пунктов. С момента ...01.07.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%
УрБК, Москва, 01.07.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 170 пунктов. С момента ...08.04.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%
УрБК, Москва, 08.04.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 420 пунктов. С момента ...