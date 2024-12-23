УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:56

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%

УрБК, Москва, 24.12.2024. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 709 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,3%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
23.12.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2,6%

УрБК, Москва, 23.12.2024. По состоянию на 14.52 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 706 пунктов. С момента ...

19.12.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,2%

УрБК, Москва, 19.12.2024. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 439 пунктов. С момента ...

27.11.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,8%

УрБК, Москва, 27.11.2024. По состоянию на 14.57 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 508 пунктов. С момента ...

01.07.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 01.07.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 170 пунктов. С момента ...

08.04.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%

УрБК, Москва, 08.04.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 420 пунктов. С момента ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»18.12.2024Власти Екатеринбурга утвердили план застройки территории вдоль проспекта Космонавтов площадью 4,1 га
Архив новостей
Декабрь 2024 (510)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18