Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 01.07.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 170 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,5%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.

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