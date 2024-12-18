Средняя цена авиабилета экономкласса в России за год выросла на 14%

Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в 2024 году выросла на 22,5%, по зарубежным направлениям — ...18.12.2024 Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в этом году выросла на 23%
УрБК, Москва, 18.12.2024. Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в 2024 году выросла на 22,5%, по ...24.07.2024 Перелеты по РФ в эконом-классе подорожали на 17% в I полугодии 2024 года
УрБК, Москва, 24.07.2024. Стоимость полета в пределах России в эконом-классе, в расчете на 1 тыс. км пути, в I ...26.04.2022 Екатеринбург вошел в пятерку самых популярных направлений для командировок
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Екатеринбург занял 5-е место рейтинга российских городов по востребованности у ...22.09.2016 Авиаперелеты за границу бизнес-классом за два года подорожали на 65%
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2016. За последние два года перелеты бизнес-классом для сотрудников российских и зарубежных ...