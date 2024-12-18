УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:24

Средняя цена авиабилета экономкласса в России за год выросла на 14%

УрБК, Москва, 20.12.2024. Средняя цена авиабилета экономкласса в России за год выросла на 14%, достигнув 14,5 тыс. руб. При этом спрос на командировки по России за аналогичный период увеличился на 18%, пишет ТАСС со ссылкой на данные исследования компании «Аэроклуб».

Стоимость авиабилетов бизнес-класса осталась неизменной — 77 тыс. руб. в одну сторону.

Также аналитики отмечают, что средняя продолжительность командировок за год не изменилась. Она по-прежнему составляет четыре дня. Самые продолжительные командировки (11 дней) отмечены в Благовещенске.

Чаще всего деловые туристы отправляются в Москву и Санкт-Петербург (27% и 11% от всех командировок). Спрос на перелеты в эти города поднялся за 2024 год на 18% и 21% соответственно.

В отраслевом разрезе спрос на деловые поездки наиболее высок в нефтегазовой промышленности (17% от всех перелетов, +34% от количества командировок к 2023 году). Часто сотрудники данных компаний предпочитают летать бизнес-классом (27% от общего числа проданных авиабилетов в данном классе).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.12.2024 Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в этом году выросла на 23%

Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в 2024 году выросла на 22,5%, по зарубежным направлениям — ...

18.12.2024 Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в этом году выросла на 23%

УрБК, Москва, 18.12.2024. Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в 2024 году выросла на 22,5%, по ...

24.07.2024 Перелеты по РФ в эконом-классе подорожали на 17% в I полугодии 2024 года

УрБК, Москва, 24.07.2024. Стоимость полета в пределах России в эконом-классе, в расчете на 1 тыс. км пути, в I ...

26.04.2022 Екатеринбург вошел в пятерку самых популярных направлений для командировок

УрБК, Екатеринбург, 26.04.2022. Екатеринбург занял 5-е место рейтинга российских городов по востребованности у ...

22.09.2016 Авиаперелеты за границу бизнес-классом за два года подорожали на 65%

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2016. За последние два года перелеты бизнес-классом для сотрудников российских и зарубежных ...

Популярные новости
27.11.2024Почему упал курс рубля?26.11.2024В ногу со страной26.11.2024Дмитрий Ионин: Свердловская область уже сейчас играет важную роль в креативной экономике России22.11.2024Михаил Хорьков о конкуренции на рынке новостроек Екатеринбурга27.11.2024Оксана Сидлецкая: Рабочие сейчас — это новые «айтишники»
Архив новостей
Декабрь 2024 (453)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Август 2024 (732)
Июль 2024 (768)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18