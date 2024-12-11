В Свердловской области зарплаты быстрее всего растут в сферах «Страхование» и «Административный персонал»

В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата с января 2024 года выросла на 17%, составив в ноябре 70 тыс. руб. ...11.12.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала года выросла на 17%
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Свердловской области средняя предлагаемая зарплата с января 2024 года выросла на ...13.09.2024 Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на треть
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2024. По состоянию на начало осени 2024 года средняя предлагаемая зарплата в Свердловской ...16.08.2024 В каждой второй профессиональной сфере Среднего Урала зарплатное ожидание соискателей превышает заявленное в вакансии предложение
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2024. В Свердловской области в июле — начале августа средняя предлагаемая зарплата несколько ...14.09.2021 Госслужащие Свердловской области получают самую низкую зарплату
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2021. В Свердловской области госслужащим предлагают самую низкую среднюю заработную плату, а ...