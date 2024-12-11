В Свердловской области зарплаты быстрее всего растут в сферах «Страхование» и «Административный персонал»

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области за год выросла на 24%, достигнув в ноябре 70 тыс. руб., выяснили эксперты hh.ru.



По данным аналитиков, выше среднего значения (больше чем на 24%) поднялись зарплаты специалистов по шести профессиональным направлениям.



Лидером по динамике роста зарплатных предложений оказалась сфера страхования. Доход, предлагаемый работодателями в ней, за год поднялся на 22 986 руб., до 68 160 руб. (+51%). Следом в порядке убывания динамики роста идут сферы: «Административный персонал» (+42%, до 75 443 руб.), «Сельское хозяйство» (+30%, до 91 120 руб.), «Добыча сырья» (+28%, до 89 516 руб.), «Строительство, недвижимость» (+27%, до 88 982 руб.), «Наука, образование» (+25%, до 49 983 руб.).



Ранее сообщалось, что самыми высокооплачиваемыми специалистами в области являются работники высшего и среднего менеджмента. Работодатели им в среднем предлагают 123,6 тыс. руб. в месяц.