На Южном Урале в ноябре выдали более 40 тыс. потребкредитов

УрБК, Челябинск, 17.12.2024. В Челябинской области в ноябре 2024 года банки выдали 40,5 тыс. потребительских кредитов. Это на 21,6% меньше, чем за предыдущий месяц (51,6 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Южный Урал занял десятую строку рейтинга среди 30 регионов России. Наиболее серьезную динамику сокращения числа выданных потребкредитов в регионах РФ в ноябре текущего года зафиксировали в Саратовской (-22,9%) и Оренбургской (-22,6%) областях, Алтайском крае (-22,5%), а также в Московской (-22,0%) и Ростовской (-21,9%) областях.



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, с сентября по ноябрь произошло снижение выдачи потребительских кредитов. За последние месяцы жесткая денежно-кредитная политика Центробанка РФ привела к быстрому «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования.