Креативный потенциал Свердловской области презентовали на московском инвестиционном форуме индустрии развлечений

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Креативный потенциал Свердловской области презентовали на московском инвестиционном форуме индустрии развлечений. Презентацию провел министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



В. Третьяков отметил высокую роль развлекательной инфраструктуры в формировании туристического потенциала региона и создании комфортных условий для жителей и гостей города.



«В Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева создана инфраструктура для проведения культурных мероприятий, занятий спортом, организации досуга на высоком уровне. Регион занимает лидирующие позиции по развитию туризма и событийному потенциалу, развитию креативной экономики. И мы продолжаем активно развивать новые для нашего промышленного региона инвестиционные ниши, готовы обсуждать с инвесторами предложения по реализации проектов в сфере индустрии развлечений и оказывать им необходимую поддержку», — сказал Вадим Третьяков.



Доля индустрии развлечений в экономике Свердловской области на данный момент составляет 42 млрд руб. (1,2% валового регионального продукта). В ней заняты 26,8 тыс. чел. (1,8% трудоспособного населения). Инвестиции составляют 11 млрд руб. (2%).