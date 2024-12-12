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12.12.2024

Креативный потенциал Свердловской области презентовали на московском инвестиционном форуме индустрии развлечений

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2024. Креативный потенциал Свердловской области презентовали на московском инвестиционном форуме индустрии развлечений. Презентацию провел министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

В. Третьяков отметил высокую роль развлекательной инфраструктуры в формировании туристического потенциала региона и создании комфортных условий для жителей и гостей города.

«В Свердловской области по инициативе губернатора Евгения Куйвашева создана инфраструктура для проведения культурных мероприятий, занятий спортом, организации досуга на высоком уровне. Регион занимает лидирующие позиции по развитию туризма и событийному потенциалу, развитию креативной экономики. И мы продолжаем активно развивать новые для нашего промышленного региона инвестиционные ниши, готовы обсуждать с инвесторами предложения по реализации проектов в сфере индустрии развлечений и оказывать им необходимую поддержку», — сказал Вадим Третьяков.

Доля индустрии развлечений в экономике Свердловской области на данный момент составляет 42 млрд руб. (1,2% валового регионального продукта). В ней заняты 26,8 тыс. чел. (1,8% трудоспособного населения). Инвестиции составляют 11 млрд руб. (2%).
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