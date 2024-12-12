Креативный потенциал Свердловской области презентовали на московском инвестиционном форуме индустрии развлечений

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) помог привлечь более ...29.11.2023 В Екатеринбурге 14 декабря состоится тренд-сессия для предпринимателей event-индустрии
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2023. В Екатеринбурге с участием ведущих экспертов страны 14 декабря в рамках нацпроекта ...13.10.2023 Проекты «Сухого порта» и кампуса УрФУ представили на форуме FTT-2023 в Сочи
УрБК, Екатеринбург, 13.10.2023. Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков на федеральном ...27.03.2023 Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2023. Министром инвестиций и развития Свердловской области назначен Вадим Третьяков. Он ...21.10.2022 В Свердловской области утвердили программу развития туризма и индустрии гостеприимства до 2027 года
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. Правительство Свердловской области одобрило программу по развитию туризма и индустрии ...