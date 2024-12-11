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11.12.2024

Использование инвестиций на Среднем Урале за год выросло на 30%

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В январе-сентябре 2024 года в Свердловской области было использовано инвестиций в основной капитал на общую сумму 621,8 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель (в сопоставимых ценах) вырос на 30,4%, сообщает Свердловскстат.

В отчетном периоде вложения для приобретения основных средств, бывших в употреблении у других юридических и физических лиц, и объектов незавершенного строительства (без субъектов малого предпринимательства) составили 8,2 млрд руб. Из них на машины, оборудование и транспортные средства пришлось 2,1 млрд руб.
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