Использование инвестиций на Среднем Урале за год выросло на 30%

УрБК, Екатеринбург, 03.12.2024. В Свердловской области в январе-октябре 2024 года оборот предприятий общественного ...

Оборот предприятий общепита в Свердловской области за год вырос на 8,1%

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2024. Удельный вес убыточных организаций Среднего Урала в январе-августе 2024 года вырос на 2 ...

Удельный вес убыточных организаций Свердловской области в январе-августе вырос на 2 п. п.

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2020. Инвестиции в основной капитал Среднего Урала (по полному кругу хозяйствующих субъектов, ...

Инвестиции в основной капитал Свердловской области в 2019 году выросли почти на 10%

УрБК, Челябинск, 16.06.2017. В I квартале 2017 года объем инвестиций в основной капитал Челябинской области составил 25 ...

Инвестиции в основной капитал Челябинской области в I квартале 2017 года сократились на 14%

В I квартале 2010 года объем инвестиций в основной капитал РФ снизился на 4,1% по сравнению с соответствующим периодом 2009 года

УрБК, Москва, 22.06.2010. В I квартале 2010 года в экономику России вложено 1262,6 млрд. рублей инвестиций в основной ...