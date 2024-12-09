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09.12.2024

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 09.12.2024. По состоянию на 15.06 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 557 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,8%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
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