УрБК, Москва, 27.11.2024. По состоянию на 14.57 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 508 пунктов. С момента ...06.11.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2,1%
УрБК, Москва, 06.11.2024. По состоянию на 15.08 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 670 пунктов. С момента ...29.10.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%
УрБК, Москва, 29.10.2024. По состоянию на 15.07 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 595 пунктов. С момента ...25.10.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%
УрБК, Москва, 25.10.2024. По состоянию на 15.15 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 724 пунктов. С момента ...20.09.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,1%
УрБК, Москва, 20.09.2024. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 790 пунктов. С момента ...