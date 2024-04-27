Минэкономики РФ займется регулированием креативного сектора

УрБК, Москва, 27.04.2024. Помимо базового варианта макроэкономического прогноза развития экономики РФ до 2027 года, ...05.05.2022 В России могут отсрочить на два года поддержку креативной индустрии
УрБК, Москва, 05.05.2022. Минкульт РФ предложил отложить до 2024 года закрепление в законодательстве термина творческие ...10.07.2013 Совет Федерации одобрил закон о мегарегуляторе
УрБК, Москва, 10.07.2013. Совет Федерации одобрил закон о передаче Банку России полномочий Федеральной службы по ...24.08.2011 Правительство РФ одобрило проект о перераспределении полномочий между Министерством финансов и ФСФР РФ
УрБК, Москва, 24.08.2011. Правительство РФ одобрило проект постановления о перераспределении полномочий между Минфином ...24.05.2011 В России создана Федеральная служба по интеллектуальной собственности
УрБК, Москва, 24.05.2011. Президент РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал указ о создании Федеральной службы по ...