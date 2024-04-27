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Сегодня, 17:05

Минэкономики РФ займется регулированием креативного сектора

УрБК, Москва,17.10.2024. Минэкономики подготовило проект постановления правительства о передаче ведомству с 5 февраля 2025 года функций по определению госполитики и по нормативно-правовому регулированию креативной экономики. Проект предполагает передачу полномочий как по ведению реестра креативных компаний, так и по разработке самого перечня кодов ОКВЭД, определяющих творческий бизнес, пишет « Коммерсантъ».

Отмечается, что данное решение обусловлено тем, что креативный сектор должен к 2030 году нарастить долю ВВП в 6%. Кроме того, у правительства на фоне сокращения западного контента есть планы по увеличению экспорта российской интеллектуальной собственности.

Так, директор Центра «Российская кластерная обсерватория» ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко считает, что передача полномочий Минэкономике — это попытка обеспечить единые и прозрачные правила игры на этом рынке.

«Преимущество ведомства как креативного регулятора — в свободе от отраслевых интересов, фокусе на главных и общих целях, интегральных решениях, синхронизации взаимодействия между разными ведомствами и уровнями власти», — подытожил Е. Куценко.
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