Максим Сусоев о причинах провала личного брендинга

Максим Сусоев Генеральный директор ООО «УралБизнесКонсалтинг»



Фото Александра Осипова

Создание личного бренда — тренд последних нескольких лет. Часто приходится видеть, как топ-менеджеры и собственники бизнеса загораются идеей превращения себя в человека-торговую марку: нанимают специалистов, оплачивают дорогостоящую информационную и рекламную кампанию.Обычно подобные кампании строятся по единым лекалам. У руководителя появляется Telegram-канал и блоги на различных площадках (как правило, тех, с которыми хорошо умеет работать его команда пиарщиков). В местной прессе, как бумажной, так и электронной, выходит серия статей и интервью с героем. Если специалисты работают профессионально, то еще и с хорошими фото. Следующий этап — появление руководителя на телевидении. И, как завершающий жест, — участие во всех возможных массовых мероприятиях, от отраслевых конференций до клубных тусовок, в зависимости от пристрастий самого будущего человека-бренда и ведущих его кампанию специалистов.Но вот только обычно такие кампании, что называется, «не взлетают». После пары месяцев интенсивной работы Telegram-каналы и страницы в социальных сетях замирают, статьи перестают выходить, а герой публикаций охладевает к затее. При этом формально все было сделано правильно. Именно так и нужно создавать личный бренд — через блоги, СМИ и мероприятия. Почему же пазл не складывается, а первое лицо идею забрасывает?Потому что недокрутили. Размещение статей и участие в мероприятиях — необходимые, но недостаточные шаги. Это только технические инструменты, внешняя оболочка, способ донести идею до аудитории. И сами по себе они работают только тогда, когда наполнены серьезным внутренним содержанием. А в абсолютном большинстве кампаний содержания этого просто нет. В результате, выступления и интервью превращаются в скучный рассказ о бизнесе и себе, дополненный вставками из маркетинговых презентаций.Нет того самого личного бренда, который нужно раскручивать. Ведь человек-торговая марка, человек-легенда — это, прежде всего, идея, послание, которые он несет миру. И только во вторую очередь — продвижение этого послания.Можно констатировать, что в большинстве кампаний по продвижению личного бренда пропущен самый главный этап — создание идеологии, философии и концептуального послания, формулировка той главной мысли, которую хочет донести первое лицо. Образ того, как он хочет изменить мир. Именно идеология определяет повестку.Так происходит потому, что чаще всего никакого готового сформулированного послания у человека нет. Есть жизненная позиция, опыт, принципы и идеи, есть личность. Но чтобы превратить их в понятное окружающим послание, нужна большая интеллектуальная работа. Необходимо концептуализировать его жизненные принципы: философию, идеологию, главную идеи. И сделать это так, чтобы они вдохновили и его самого, и окружающих. Часто на это уходит несколько месяцев подготовительной работы. И далеко не каждый пиарщик это может. Разместить статьи и организовать интервью способен любой рекламный агент, а подготовить концепцию — нет, тут и начинается настоящий личный брендинг.Ведь когда у вас есть идея, о которой стоит рассказать – делать это можно годами. Если такой идеи нет — все остальное просто бессмысленно, слова быстро заканчиваются. Как правило, именно это на третий месяц кампании и понимают первые лица, решившие заняться личным брендом, но начавшие процесс «не с той стороны».