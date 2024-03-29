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С 22 октября крупные банки РФ будут обязаны вносить реквизиты злоумышленников в системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов

УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. С 22 октября 2024 года для крупных банков РФ, а также кредитных организаций, значимых на рынке платежных услуг, вводятся обязательства внесения реквизитов злоумышленников, поступивших из базы данных Банка России, в собственные системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов. С 1 января 2025 года этот срок уменьшится до одного часа, сообщается в официальном Telegram-канале регулятора.

В отношении мелких финансовых организаций будет установлен временной лимит в размере трех часов. По мнению специалистов ЦБ, такие меры позволят уменьшить количество новых переводов на счета мошенников.

Кроме того, Банк России уточнит порядок предоставления банками информации о возможных мошеннических операциях, в том числе, для информационного обмена с правоохранительными органами.

«Теперь при запросе регулятора банк должен будет установить, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет. После этого в течение одного рабочего дня он должен будет ответить Банку России, признает ли такой перевод мошенническим. Этот подход очень важен в случае, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию», — говорится в сообщении.
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