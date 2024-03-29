С 22 октября крупные банки РФ будут обязаны вносить реквизиты злоумышленников в системы противодействия подозрительным операциям в течение двух часов

УрБК, Москва, 29.03.2024. Банк России продлил еще на полгода, с 1 апреля до 30 сентября включительно, ограничения на ...18.12.2023 Банк России увеличит лимит поддержки кредитования МСП до 320 млрд рублей с 9 января
УрБК, Москва, 18.12.2023. Банк России с 9 января 2024 года увеличивает совокупный лимит поддержки кредитования ...20.10.2023 ЦБ РФ и МВД с 21 октября будут обмениваться информацией о действиях мошенников
УрБК, Москва, 20.10.2023. В России с 21 октября 2023 года вступает в силу закон об информационном обмене между ...15.03.2023 Банк России получит доступ к данным обо всех участниках мошеннических переводов
Финцерт Банка России, на котором финансовые организации обмениваются данными о мошеннических операциях, начнет получать ...03.10.2022 ЦБ не стал менять перечень системно значимых кредитных организаций
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. Банк России опубликовал актуальный перечень системно значимых кредитных организаций. ...