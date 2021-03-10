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Вчера, 10:03

На Среднем Урале только 17% семей смогут купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке

УрБК, Москва, 07.10.2024. В Свердловской области купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке могут 17,3% семей. Об этом говорится в исследовании РИА «Новости».

Доля семей, которые могут позволить себе приобрести жилье по средневзвешенной ставке с учетом действующих программ льготной ипотеки, составила 37%. Свердловская области по этим показателям заняла 20 место в рейтинге регионов РФ.

Первое место с показателями 39,4% и 66,8% соответственно занял ЯНАО, на втором месте ХМАО (37,2% и 60,4%), затем идет Магаданская область (35,7% и 65,3%). Замыкают рейтинг республики Дагестан, Севастополь и Крым с показателями ниже 5% и 10% соответственно.
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