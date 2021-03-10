На Среднем Урале только 17% семей смогут купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке

УрБК, Челябинск, 10.03.2021. Челябинская область заняла 17 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, ...09.03.2021 Почти 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Свердловская область заняла 38 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, ...16.11.2020 Только 28% свердловских семей могут позволить себе купить новый автомобиль
Свердловская область заняла 25 место в рейтинге российских регионов по доступности покупки бюджетных автомобилей, ...03.07.2019 Более 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
Свердловская область заняла 46 месте в рейтинге субъектов РФ по доступности покупки семьями жилья в ипотеку в 2018 ...03.07.2019 Более 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Свердловская область заняла 46 месте в рейтинге субъектов РФ по доступности покупки ...