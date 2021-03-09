УрБК, Москва, 07.10.2024. Челябинская область заняла 15-е место среди регионов РФ, чьи жители достаточно ...Вчера, 10:03 На Среднем Урале только 17% семей смогут купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке
УрБК, Москва, 07.10.2024. В Свердловской области купить квартиру в ипотеку по рыночной ставке могут 17,3% семей. Об ...09.03.2021 Почти 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Свердловская область заняла 38 место в рейтинге регионов РФ по доступности ипотеки, ...03.07.2019 Более 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
Свердловская область заняла 46 месте в рейтинге субъектов РФ по доступности покупки семьями жилья в ипотеку в 2018 ...03.07.2019 Более 70% свердловских семей не могут купить квартиру в ипотеку
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2019. Свердловская область заняла 46 месте в рейтинге субъектов РФ по доступности покупки ...