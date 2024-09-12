Несколько объектов Екатеринбурга участвуют в конкурсе Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2024. Квартал «Первый Академ» для восьмого района Екатеринбурга борется за победу во ...19.04.2024 ЖК «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом 16-й федеральной премии Urban
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. Проект жилого комплекса «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга стал номинантом ...12.12.2022 В Екатеринбурге 15 декабря станет известен победитель «Премии Моменты 2022»
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2022. В Екатеринбурге 15 декабря независимое жюри подведет итоги «Премии Моменты 2022». Одна ...21.11.2022 Проект ММК «Притяжение» стал лауреатом архитектурной премии «Золотой Трезини-2022»
УрБК, Магнитогорск, 21.11.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал организатором проекта по ...18.10.2010 Телеканал «Моя планета» получил премию «Золотой луч»
Победителем премии «Золотой луч» в номинации «Лучший познавательный телеканал» стал телеканал «Моя планета», сообщает в ...