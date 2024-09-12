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Несколько объектов Екатеринбурга участвуют в конкурсе Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Несколько объектов Екатеринбурга участвуют в конкурсе Международной архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Она учреждена в 2018 году и названа в честь итальянского инженера и архитектора Доменико Трезини, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, столица Урала представлена на конкурсе городской молодежной площадкой «Линейка» на базе библиотеки № 26 (улица Белинского, 163 «б») в номинации «Лучший дизайн-проект библиотеки». В этой категории екатеринбургское учреждение борется с 25 претендентами из других регионов и стран.

В номинации «Лучший студенческий проект здания или сооружения» Екатеринбург представлен следующими архитектурными объектами: дом творчества, жилой комплекс в акватории Верх-Исетского пруда, образовательный комплекс студенческого кампуса УрФУ, проект музейно-археологического комплекса истории Урала, городской Технопарк и уральский филиал ГМИИ имени А. С. Пушкина.

«Оставить свой голос можно на сайте премии. Мнение екатеринбуржцев будет учтено жюри конкурса», — сообщили в пресс-службе.

Добавим, что почетный председатель Международного совета премии — генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский
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