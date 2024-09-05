СОФПП организует для свердловских самозанятых серию воркшопов по работе с нейросетями и продюсированию проектов в середине осени

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) предлагает ...21.02.2024 Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства объявил о наборе на бесплатное обучение по программе «Начни свое дело»
УрБК, Екатеринбург, 21.02.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках нацпроекта ...24.10.2023 Для свердловских предпринимателей и самозанятых с 30 октября по 10 ноября проведут бесплатные курсы по фотографии и созданию сайтов
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2023. Самозанятые и предприниматели Среднего Урала смогут бесплатно обучиться основам ...30.06.2023 В Екатеринбурге на базе кластера «Домна» пройдет ярмарка для самозанятых творческих профессий
УрБК, Екатеринбург, 30.06.2023. В Екатеринбурге на базе креативного кластера «Домна» 15-16 июля пройдет ярмарка «Мой ...23.09.2022 В Свердловской области пройдет онлайн-форум для самозанятых по продвижению в соцсетях и на маркетплейсах
УрБК, Екатеринбург, 23.09.2022. В Свердловской области 12 октября пройдет онлайн-форум для самозанятых, посвященный ...