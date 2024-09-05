СОФПП организует для свердловских самозанятых серию воркшопов по работе с нейросетями и продюсированию проектов в середине осени

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2024. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) организует для свердловских самозанятых серию воркшопов по работе с нейросетями и продюсированию проектов в октябре и ноябре 2024 года. Об этом сообщает департамент информполитики региона.



Мастер-класс по продвижению проектов проведет генеральный директор конгрессно-туристического холдинга «Визит Урал-Сибирь» Оксана Трофимова-Ниденталь. Специалист отметила, что продюсирование является мягким навыком и является ключевым моментом при продвижении услуг и товаров на рынке. Во время обучения слушатели научатся самостоятельно проводить мероприятия и получат чек-листы для разработки собственных ивентов.



15 и 16 октября пройдет воркшоп по применению возможностей искусственного интеллекта в предпринимательстве. Среди изучаемых тем эксперты разберут применение Mymeet для саммари и расшифровки аудио- и видеоконтента, YandexGPT и СhatGPT при написании текстов, Шедеврум и myjourney при создании изображений.



Кроме того, 15 октября пройдет интенсив по ландшафтному дизайну. Обучение будут вести кандидаты наук в сфере архитектуры и биологии. Во время занятия слушатели получат базовые знания по профессии.