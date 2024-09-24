Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%

УрБК, Москва, 24.09.2024. По состоянию на 15.05 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 853 пунктов. С момента ...23.09.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,4%
УрБК, Москва, 23.09.2024. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 820 пунктов. С момента ...19.09.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%
УрБК, Москва, 19.09.2024. По состоянию на 15.00 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 769 пунктов. С момента ...17.07.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%
УрБК, Москва, 17.07.2024. По состоянию на 14.37 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 965 пунктов. С момента ...08.04.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%
УрБК, Москва, 08.04.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 420 пунктов. С момента ...