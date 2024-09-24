Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,4%

УрБК, Москва, 27.09.2024. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 840 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 0,4%. Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний

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